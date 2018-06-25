Анкара, 25 июня, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с победой на внеочередных президентских выборах в его стране. Об этом сегодня, 25 июня, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

По данным СМИ, состоялся телефонный разговор Путина с Эрдоганом, в ходе которого российский лидер поздравил турецкого с победой на досрочных президентских выборах, состоявшихся 24 июня.

Путин и Эрдоган подтвердили решимость и дальше развивать двусторонние отношения между Россией и Турцией. Была также подчеркнута важность сотрудничества РФ и Турции по региональным вопросам, в частности, по Сирии.

В Кремле эту информацию подтвердили, и добавили, что во время разговора Путин и Эрдоган отметили приоритетный характер совместных проектов — строительства атомной электростанции «Аккую» и газопровода «Турецкий поток».

Напомним, что на прошедших в Турции 24 июня досрочных президентских выборах Эрдоган набрал 52,2% голосов. Его ближайший соперник из республиканской народной партии Мухаррер Индже набрал 20,7% голосов.

В тот же день проходили досрочные парламентские выборы. По результатам обработки 99% бюллетеней лидирует правящая Партия справедливости и развития, набравшая 42,4% голосов.

Отметим, что после этих выборов в Турции вступят в силу все положения конституционной реформы 2017 года, которая превращает страну в президентскую республику.