Москва, 25 июня, 2018, 21:13 — ИА Регнум. В компании «Хавейл Мотор Рус», являющейся официальным дистрибьютором китайской марки Haval, поменялся генеральный директор, данный пост занял Чэн Сяогуан, об этом 25 июня сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Haval.ru Руль с логотипом «Haval»

Чэн Сяогуан заявил, что на сегодняшний день перед «Хавейл Мотор Рус» стоит задача по максимальной загрузке мощностей нового предприятия в Тульской области. Завод должен начать свою работу в начале 2019 года. Новый генеральный директор российского офиса марки добавил, что в 2019 году китайский автопроизводитель хочет поднять продажи в России в три раза.

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Напомним, «Хавейл Мотор Рус» осуществляет свою деятельность в России с февраля 2014 года. Первый дилерский центр компания открыла в Москве в июне 2015 года.