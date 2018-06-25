Москва, 20 июня, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Сотрудники Южного федерального университета (ЮФУ) совместно с коллегами из других российских вузов, а также из Китая, Индии и Польши разработали метод получения наносеребра из сока цитрона. Такие частицы обладают антимикробным действием и помогут защитить урожай от насекомых-вредителей и патогенных микробов.

Freepik Российские учёные разработали метод получения наносеребра из сока цитрона

По словам ведущего научного сотрудника ЮФУ Судхира Шенде, полученные коллективом наночастицы серебра показали значительную противогрибковую активность против опасных видов плесени, которые распространены по всему миру и являются одной из причин потерь урожая.

«В нашем исследовании мы осуществили зелёный синтез наночастиц серебра с помощью фруктового сока цитрона, что является относительно простым, экономически эффективным, быстрым, воспроизводимым, стабильным, экологически чистым методом и позволяет расширить объемы крупномасштабного производства наночастиц серебра устойчивым образом», — отметила соавтор исследования, заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Татьяна Минкина.

Совершать новые открытия и создавать уникальные разработки на базе российских университетов учёным помогает национальный проект «Наука и университеты». Для этого по нацпроекту создана программа «Приоритет-2030». Благодаря ей высшие учебные заведения получают гранты на реализацию собственных программ развития. По этой программе к 2030 году в стране планируют сформировать более 100 прогрессивных современных вузов. Именно они станут центрами научно-технологического и социально-экономического развития России.

В 2024 году грантополучателями стали 118 вузов из 50 регионов страны. Из них 12 вузов — получатели ежегодных грантов в рамках дальневосточного трека программы, 106 (включая пять творческих вузов) — получатели базовой части гранта. Дополнительное финансирование на развитие науки и технологий получат 42 университета по специальной части гранта: 15 вузов — по треку «Исследовательское лидерство» и 27 — по треку «Территориальное и (или) отраслевое лидерство». Ещё 24 вуза получили статус кандидата на участие в программе.

Так, в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) начал работу научно-технологический центр «Цифровая медицина и киберфизика», ориентированный на внедрение разработок учёных университета в клиническую практику. Цифровые продукты коллектива позволят снять с врачей рутинные задачи и повысить доступность медицинской помощи.

«Мы ставим перед собой цель вывести на рынок несколько продуктов собственного производства и осознанно выбираем сложные продукты с доказательным научным подходом и технологичностью», — отметил ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Сайт СибГМУ В Сибирском государственном медуниверситете работает научно-технологический центр «Цифровая медицина и киберфизика»

«Создание новых медицинских технологий — результат совместной деятельности врачей, сотрудников кафедр и технических специалистов», — подчеркнул руководитель центра «Цифровая медицина и киберфизика» СибГМУ Иван Толмачёв. Успешными примерами такого взаимодействия он назвал создание системы поддержки принятия врачебных решений для офтальмологии «Ретина» и виртуальную геймифицированную систему моторной реабилитации. Обе разработки планируется вывести на рынок в течение этого года.

А в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) открылась лаборатория климата и мониторинга углеродного следа. Здесь ученые будут следить за состоянием атмосферы и изучать изменения в растительном покрове. Также они разработают рекомендации по контролю выброса парниковых газов для нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий Башкортостана. На средства гранта по программе «Приоритет-2030» лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения научных исследований в сфере декарбонизации.

Эти и другие возможности для развития и профессионального роста на сегодняшний день доступны всем талантливым студентам. Выбрать вуз и подходящую специальность можно, воспользовавшись навигатором научных специальностей на сайте наука.рф. На платформе можно найти информацию о направлениях подготовки и специальностях бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры почти 500 вузов по всей стране. Будущие студенты могут выбирать интересующее направление, регион, специализацию и узнать, в каких вузах можно освоить выбранное направление.

В этом году приёмная кампания в вузы стартует 20 июня. Подать документы в высшее учебное заведение мечты можно не выходя из дома — с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуг», который развивается по национальному проекту «Цифровая экономика». Абитуриент может подать заявление в пять вузов по всей стране, выбрав до пяти специальностей в каждом. При этом не придётся посещать приёмную комиссию или ехать в другой город, если будущий студент планирует поступать в вуз в другом регионе.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Наука и университеты», реализуемый по решению президента Владимира Путина, направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлечённости профессионального сообщества в эффективное решение важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан представления о научных достижениях.

Главой государства поставлена задача обеспечить присутствие России в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счёт создания эффективной системы высшего образования.