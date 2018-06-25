Киев, 25 июня, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Украина находится на периферии внимания США, о чем говорит мизерный размер американской военной помощи, заявил политолог Андрей Золотарев 22 июня в эфире телеканала Topinform.

U.S. Army Europe Images Американские и украинские военные в ходе совместных учений

«400 миллионов долларов, ну что это такое? Просто посмотрите размер военной помощи Афганистану, Ираку и что туда поставляется. Начиная от боевых самолетов, основных боевых танков, достаточно серьезные игрушки идут. А что Украина получила? Секта свидетелей «Джавелинов» хлопает в ладоши, но «Джавелины» на складах, за 200 километров от боевых действий», — прокомментировал Золотарев.

Напомним, в бюджете США на 2019 год на поставки летального оружия Украине предусмотрены $50 млн. Кроме того, на помощь в сфере безопасности и разведки американцы выделили $250 млн.

Читайте также: Американские Javelin на Украине: бессмысленная эйфория или ключ к победе?