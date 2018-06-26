Рига, 26 июня, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Латвийского правозащитника Александра Гапоненко оставили под стражей и добавили ему еще одну статью. Чем, по мнению латвийских властей, проштрафился пожилой профессор, пишет автор ИА REGNUM Юрий Алексеев.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Латвии

В апреле Гапоненко был задержан полицией безопасности по обвинению по статье 80 ч.1 Уголовного закона, которая описывает «деятельность, направленную против независимости страны», государственного строя, и грозит восьмилетним сроком. Профессор выступал против запрета на преподавание в русских школах на русском языке. В дополнение к этой статье полиция безопасности добавила еще одну, ст. 81 ч. 1, согласно которой преступнику грозит до 5 лет за:

«Помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики. За деятельность с целью помочь иностранному государству или зарубежной организации, обращённую против государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти, государственного строя или государственной безопасности Латвийской Республики».

Новая редакция закона вступила в силу в мае 2016-го, и по ней посадить можно любого журналиста или общественника, например, критикующего латвийское государство. Эта статья — помочь для спецслужб на случай, когда шпионаж «пришить» нельзя, но можно зацепиться за любой род деятельности неугодной персоны. Достаточно посетить в России конференцию, на которой сделать доклад о политическом положении русских в Латвии, или написать статью с неодобрением маршей латышских легионеров СС, — вот уже и «помощь иностранному государству».

Как латвийское право постепенно «затачивается» под геноцид русского населения этой страны, читайте в статье: «Хайли-лайкли» по-латышски

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