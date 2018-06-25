Ижевск, 25 июня, 2018, 21:01 — ИА Регнум. По состоянию на 20 июня закупочная цена на молоко в Удмуртии составила 18,2 рублей за кг. При непрекращающемся с начала года падении цен, в течение последней неделе стоимость выросла на 11 копеек, заявил министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

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«Сейчас мы фиксируем стабилизацию уровня цен», — констатировала она.

По ее словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение цен составило 21% — в начале 2018 года закупочная стоимость литра молока в республике составляла 22 рубля за кг.

В то же время, по объему произведенного молока республика занимает третье место в России — во всех хозяйствах Удмуртии надоено 299 тыс. тонн. К аналогичному периоду прошлого года валовое производство выросло на 2,4%.

«По среднесуточным надоям приросли лишь на 200 г к уровню 2017 года. Сегодня от каждой коровы в сутки надаивается 17,7 кг молока. По продуктивности дойного стада Удмуртия — на седьмой позиции в рейтинге ПФО. Отчасти такая ситуация складывается из-за вынужденного сокращения расходов на корма. Причина — недостаток оборотных средств», — отметила министр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Удмуртии разработали концепцию развития молочной отрасли до 2025 года, которая предполагает рост производства молока до 1 млн тонн ежегодно. Однако по-прежнему молочная отрасль республики испытывает проблемы со сбытом продукции.

В феврале власти Удмуртии приняли решение о выделении дополнительных средств поддержки молокопроизводителям в размере около 200 млн рублей.

Глава региона обращался к руководителям перерабатывающих компаний с предложением о совместной с правительством республики проработке вопроса о стабилизации закупочных цен на сырое молоко. Также он рекомендовал молокопроизводителям еще раз проанализировать весь производственный процесс и найти возможности для снижения издержек, повышения эффективности производства.

Из-за снижения закупочных цен на молоко сельхозпроизводители Удмуртии недополучили в I квартале около 700 млн рублей.