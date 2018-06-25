Ташкент, 25 июня, 2018, 21:09 — ИА Регнум. Компания Silverlake Group Sdn Bhd из Малайзии выделит Узбекистану $50 млн в рамках программы внедрения идентификационных ID-карт, сообщает 25 июня агентство «Дунё».

Technosider.com Цифровая экономика

Малайзийская компания планирует внедрить свои программные решения в идентификационные карты. Кроме этого, средства будут направлены на создание центра цифровой экономики. Проекты будут реализовываться совместно с министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в посольстве Узбекистана в Малайзии прошел бизнес-семинар с участием малайзийских предпринимателей. В ходе мероприятия стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество.

Читайте также: Паспорта граждан Узбекистана заменят на ID-карты