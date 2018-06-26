Москва, 26 июня, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Мощная деятельность, развернутая премьер-министром Дмитрием Медведевым и правительством РФ, грозит обернуться крупными социальными нестроениями уже в ближайшем будущем. В чем отличие происходящей на наших глазах кампании «оптимизации» от предыдущих, рассказывает автор ИА REGNUM Илья Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Нынешняя задумка российского правительства отличается масштабностью, доселе невиданной. Действительно, пенсионная реформа, напрямую затрагивающая миллионы пенсионеров, почему-то на этот раз не оставила равнодушными и всех прочих граждан. Об этом свидетельствует как активность обсуждения реформы в сети, так и количество заявок, поданных на проведение протестных акций. Обращение к президенту, правительству и Федеральному собранию подписано уже почти 2,5 миллионами граждан, и это число продолжает расти.

Люди, оставляющие в сети комментарии под сообщениями о пенсионной реформе, возмущены неспособностью правительства обеспечить социальные обязательства государства. Что же говорят сами граждане и почему некорректны сравнения, приводимые защитниками реформы?

Читайте подробности в статье: Пенсионная спецоперация «фракции нищеты и смерти» — реакция на «манёвры»

Читайте также другие статьи Ильи Иванова, посвященные ярким событиям внутриполитической жизни России.