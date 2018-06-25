Киев, 25 июня, 2018, 21:10 — ИА Регнум. По Украине «гуляет» 400 тысяч единиц неучтенного оружия, заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос 25 июня в интервью изданию «Инсайдер».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

"У нас в государстве за последние четыре года более 40 тысяч дел о незаконном обороте оружия <…> Это лишь то, что обнаружили правоохранители. Обычно статистика отображает лишь 10% оружия, которое «гуляет» в государстве. Так что у нас 400 тысяч неучтенного оружия «гуляет» вне закона», — сообщил военный прокурор.

Матиос заявил, что сомневается в том, что это оружие могло остаться со времен Великой Отечественной войны, а потому он убежден, что львиная доля незаконного оружия вывезена из так называемой «зоны АТО»:

«Все, кто ездили или помогали в зоне АТО, привезли оттуда, кроме посттравматического расстройства, еще и какой-то трофей — кто патрон, а кто и гранатомет»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с марта по май 2018 года украинские правоохранители изъяли из незаконного оборота 50 ящиков гранат, полторы сотни взрывных устройств и сто килограмм взрывчатки.

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