Лондон, 25 июня, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Германский автопроизводитель BMW может закрыть свои заводы в Великобритании, производящие автомобили Mini и Rolls-Royce, в случае, если выход страны из ЕС «разорвет цепочку поставок», 25 июня передает агентство Reuters.

StockSnap

«Мы всегда говорили, что сделаем всё возможное и подготовимся ко всему, но если в конце концов цепочка поставок остановится, то мы не сможем производить наши продукты в Великобритании», — сообщил журналистам менеджер BMW по таможенным вопросам Стефан Фрейсмут.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня о возможности отказа от заводов в Великобритании из-за отсутствия сделки по Brexit заявила французская компания Airbus.

Читайте также: Airbus закроет производства в Британии из-за отсутствия сделки по Brexit