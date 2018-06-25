Санкт-Петербург, 25 июня, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга аннулировала ранее выданное согласие на проведение митинга по вопросу пенсионной реформы, который инициировала петербургская организация КПРФ.

Советский плакат. 1956 Старикам у нас почет!

Как сообщало ИА REGNUM, митинг был согласован на вечер среды, 27 июня, однако теперь он не может быть проведен в законном порядке. О новом решении чиновников сообщила 25 июня пресс-служба петербургских коммунистов.

В письме на имя лидера КПРФ Петербурга, депутата Заксобрания Ольги Ходуновой первый замглавы Центрального района Санкт-Петербурга Павел Спивачевский приводит целый ряд причин отзыва согласия на митинг.

В частности, он заявляет о проведении в саду имени Чернышевского, где планировался митинг, «комплекса работ по содержанию зеленых насаждений и иных элементов благоустройства» с использованием спецтехники. В связи с этим 27 июня сад будет закрыт для посещения.

Кроме того, отмечает чиновник, в связи с проведением в городе мероприятий ЧМ-2018 множество сотрудников полиции задействованы в обеспечении их безопасности, и полицейских не хватает для охраны других массовых мероприятий.

Наконец, Спивачевский напоминает об указе президента, которым на время мундиаля ограничивается проведение массовых акций политического характера, и предлагает организаторам митинга «рассмотреть возможность проведения вышеуказанного публичного мероприятия на территории района по окончанию чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, то есть после 25 июля 2018 года».

Районный чиновник напоминает инициаторам акции, что они не вправе проводить ее без согласования властей.

Комментируя отказ в проведении акции, в петербургской организации КПРФ высказали недоумение и недовольство таким решением районной администрации, являющейся территориальным подразделением городской исполнительной власти, и предложили гражданам самим сделать выводы из этой ситуации.

Напомним, что профсоюзы Петербурга и Ленобласти также выступили против пенсионной реформы и намерены добиваться ее отзыва из Госдумы.