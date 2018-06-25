Чаплыгин, Липецкая область, 26 июня, 2018, 02:24 — ИА Регнум. Регионом паломничества и «интеллектуального туризма», в котором поклониться можно не только православным святыням, но и местам литературной и боевой славы, Липецкую область делают места небольшие, нередко с узкой «специализацией». О таких сокровищах, лежащих порой не на виду, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

Марина Каширская ИА REGNUM Вид на Чаплыгин с обзорной площадки

Есть в Липецкой области места, которым довелось стать аренами важных исторических событий — иногда радостных, иногда траурных. Так произошло, например, с бывшей железнодорожной станцией Астапово, где умер Лев Толстой. Комната, где он после семи дней борьбы с воспалением легких ушел из жизни, с тех пор стоит нетронутой, а дом превращен в музей. Сама станция и поселок Астапово в 1918 году были переименованы в Лев Толстой, в 1946-м там был открыт музей-мемориал, а поток благодарных почитателей великого писателя не иссякает. В чём не последнюю роль играют многочисленные конференции, фестивали и прочие мероприятия, — тем более, что этому поселку вообще есть чем привлечь гостей.

Еще одно интересное место — город Чаплыгин, где еще Пётр Первый заложил крепость, названную им Ораниенбург («апельсиновая крепость»), красивое название со временем трансформировалось в более удобное для русской речи Раненбург, а крепость и село были подарены Меншикову. Раненбург мог бы стать мини-Петербургом — но стал крепостью-тюрьмой, куда в итоге был сослан и сам Меншиков при Петре Втором, и где томились еще многие высокопоставленные узники. В нынешнем Чаплыгине (это название город получил в 1958-м в честь знаменитого земляка, основателя аэромеханики) сохранено более половины застройки XVIII—XIX веков, а в местном центре туризма стремятся к живому изучению истории: здесь проводятся интерактивные туры, самостоятельные исследования крепости, мастер-классы по плетению кольчуг и ношению доспехов, изготовлению кукол и пр. Неудивительно, что многие чаплыгинские музеи искренне интересны и детям, и взрослым.

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