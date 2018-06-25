Тбилиси, 25 июня, 2018, 20:34 — ИА Регнум. В Мцхетском районе Грузии у посёлка Церовани произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек и еще 19 пострадали, сообщает 25 июня издание «Новости-Грузия» со ссылкой на директора центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Минздрава Автандила Талаквадзе.

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Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. Один из пострадавших получил множественные тяжелые травмы — медики проводят ему хирургическую операцию.

Еще один пациент переведен в реанимацию. Авария могла произойти из-за того, что водитель фуры уснул во время движения. Об этом сообщают очевидцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня на перевале Гомбори в Кахетии (Грузия) микроавтобус упал в овраг. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один школьник.