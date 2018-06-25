Киев, 25 июня, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Конфликт Украины и Венгрии продолжится до тех пор, пока венгерский язык вновь не станет официальным на территориях проживания венгерского меньшинства, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 25 июня в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Арпад Фести. Переход князя Арпада через Карпаты. 1892-94

«Мы понимаем, что у вас есть проблемы в отношениях с Россией. Понимаем, что ваше правительство и президент хотят снизить российское влияние, которое идёт, в том числе, через российские школы. Но у меня один вопрос: если речь идет о русском языке, то как в этой картине появились мы, венгры? Мы хотим уйти оттуда!» — заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто отметил, что не хочет повторения «ситуации войны» между двумя странами, однако подчеркнул:

«Есть фундаментальный принцип, из которого мы исходим: по международному праву, уже предоставленные меньшинствам права не могут сокращаться. И если до того наличие 10% венгров в населенном пункте или районе позволяло определять язык этого меньшинства как официальный, а новый закон поднимет эту планку до 33% — то, конечно же, мы будем сопротивляться».

Напомним, что после принятия Украиной закона об образовании, который лишил национальные меньшинства страны права получать образование на родном языке, Венгрия заблокировала работу комиссии Украина-НАТО с целью защитить права венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье. Киевский режим поставил себя в весьма неудобное положение, поскольку теперь ему нужно либо изменить закон, который запрещает учиться на всех языках, включая русский, либо открыто признать, что запреты касаются только русских граждан Украины.