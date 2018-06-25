Екатеринбург, 25 июня, 2018, 20:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге юрист Валерий Андреев не сумел добиться отмены прямых выборов главы города. Свердловский областной суд не удовлетворил его административный иск. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

(сс) succo Суд

Напомним, закон был принят свердловским Заксобранием 3 апреля. Согласно ему Екатеринбург возвращали единого мэра, но избираемого не на прямых выборах. как было в 1995—2010 годах, а депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Юрист потребовал в суде признать принятый 3 апреля закон недействующим. В обоснование он заявил, что эта норма нарушает его право выбирать мэра и быть самому избранным, а также не имеет целесообразности.

Административные ответчики не согласились с этим иском и заявили, что закон не нарушает прав Андреева и не противоречит закону. На их стороне оказалась и прокуратура. В итоге суд отказал Андрееву.

А тем временем, напомним, в Екатеринбурге уже начался приём заявок от лиц, желающих его возглавить Одним из первых документы сдал депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ранее он активно боролся за сохранение прямых выборов мэра, кроме того, он нередко критикует работу городских чиновников.

Отметим, некоторые наблюдатели полагают, что самые хорошие шансы стать мэром имеет сити-менеджер Александр Якоб. Он занимает эту должность с декабря 2010 года.