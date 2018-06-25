Вашингтон, 25 июня, 2018, 20:02 — ИА Регнум. В США управление перспективных исследовательских проектов военного ведомства (DARPA) опубликовало информацию о разработке колеса-трансформера, способного сочетать характеристики колесного и гусеничного хода.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

В варианте гусеничного шасси колесо трансформируется в треугольную конструкцию, обращенную вершиной вверх, а при необходимости вновь становится круглым, сообщается 25 июня на сайте DARPA.

По мнению разработчиков, такой гибрид существенно повысит проходимость военной техники по сыпучим или иным сложным грунтам, а также повысит ее способность действовать в условиях бездорожья.

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