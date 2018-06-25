Киев, 25 июня, 2018, 20:21 — ИА Регнум. На грядущих украинских выборах победит тот, кто первый повесит на столбе известного политика, заявил военный прокурор Анатолий Матиос 25 июня в интервью изданию «Инсайдер».

kerttu Пистолет в руке

"В свое время, когда все оценят уровень предвыборного популизма, скорее всего наступит пора неучтенной политиками третьей силы, и первый из таких партийцев, кто возьмет за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и повесит на столбе, он выиграет эти выборы под восторженные крики толпы», — так описал состояние украинского общества Анатолий Матиос.

Он также отметил, что на Украине существуют

«здоровые силы», которые пока что не объединились и, возможно, не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучится в двери», — убежден Матиос.

Напомним, чилийский диктатор Аугусто Пиночет пришел к власти в 1973 году после военного переворота и свержения социалистического правительства Сальвадора Альенде. Жертвами режима Пиночета, по официальным данным, стали более 40 тыс. человек, десятая часть населения, то есть около миллиона чилийцев, уехала из страны.