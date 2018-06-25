Екатеринбург, 25 июня, 2018, 19:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге фан-зона снова не вместила всех желающих. Из-за матча «Россия — Уругвай» здесь собрались десятки тысяч болельщиков, и охране пришлось ограничить вход.

Алексей Банников ИА REGNUM Фан-зона в ЦПКиО

В итоге сотни граждан болели за российскую сборную «со стороны». Благо трансляция рокового для наших футболистов матча шла на большом экране.

Напомним, организаторы ранее предупреждали о том, что в случае заполненности зоны проход на неё ограничат. Более того, болельшикам посоветовали следить за обновлениями в официальных интернет-каналах, где обещали оперативно выкладывать информацию о доступности прохода на зону.

Напомним, матч между сборными России и Уругвая закончился победой последних. Наши футболисты проиграли всухую, счёт 3:0.