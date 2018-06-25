Тегеран, 25 июня, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Полиция Ирана разогнала акцию протеста на Великом базаре в Тегеране, в настоящий момент стражи порядка патрулируют рынок, 25 июня передает агентство Reuters.

ЦБ Ирана 100 иранских риалов обр. 1992. Лицевая сторона. Аятолла Хомейни

Акция протеста, в которой участвовали несколько сотен торговцев, была вызвана падением курса иранской валюты — 24 июня иранский риал упал до рекордного минимума по отношению к доллару США.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня правительство Ирана ввело запрет на ввоз в страну 1339 иностранных товаров, аналоги которых могут быть произведены внутри страны.

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