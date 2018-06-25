Киев, 26 июня, 2018, 01:57 — ИА Регнум. МВФ и правительство Украины договорились о тесном сотрудничестве в своевременном осуществлении ряда действий, особенно касающихся цен на газ и бюджета, которые имеют решающее значение для завершения ожидаемого пересмотра программы по поддержке Украины МВФ. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в своём приветственном обращении к правительству Украины. Что происходит прямо сейчас в экономике этой страны, рассказывает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

При этом Украина сотрудничает (либо спорит) с МВФ по немалому числу вопросов, включающих, помимо тарифов на газ, антикоррупционные органы, бюджет (и его дефицит), реформы (медицинскую и пенсионную). Более того, в МВФ, например, отслеживали выборы и назначения набсовета «Укрзализници». Так верно ли мнение, что Украина не обязана согласовывать с МВФ структуру правительства и структуру органов власти и может решить вопрос переподчинения государственной фискальной службы самостоятельно? И да, и нет, потому что по Меморандуму МВФ этим не занимается — но на примере «Укрзализници» видно, что в дела страны он вмешивается серьезно.

Примечательно также, что как раз размеры вывода капитала с Украины не вызывают у МВФ реакции. Экономист Виктор Скаршевский напоминает данные международной организации Global Financial Integrity, согласно которым с 2004 по 2013 год с Украины нелегально было выведено $116 млрд.

«Если консервативно предположить, что с 2014 по 2017 год из Украины выводилось ежегодно по $5 млрд, то получим объем выведенного капитала из Украины с 2004 года порядка $140 млрд. От МВФ, за все годы сотрудничества, Украина получила $28 млрд. Получается, что из Украины было нелегально выведено капитала в 5 раз больше, чем получено кредитов от МВФ. Естественно, что в МВФ знают об этой дырявой конструкции, но закрывают на нее глаза. Ведь МВФ, помимо финансовой функции (выравнивание платежного баланса), выполняет еще и политическую», — говорит экономист.

Подробнее о происходящем в украинской экономике читайте здесь: Мечты «майданщиков»: может, наши дети смогут пожить «как при Януковиче»?

Обратите также внимание на другие статьи Андрея Стеценко о политике и экономике Украины.