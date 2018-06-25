Берлин, 25 июня, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Бывший телохранитель убитого террориста Усамы Бен Ладена, Сами А., проживающий в германском Бохуме, был задержан. В ближайшее время он будет депортирован, процесс уже запущен, 25 июня сообщает ntv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В уведомлении федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев отозвано прежнее решение о запрете на депортацию Сами А., сообщил представитель властей города Бохум. Полиция задержала его 25 июня, когда он пришёл в полицейский участок на регистрацию, которую обязан был совершать ежедневно. По сообщению федерального ведомства, депортация на данный момент возможна. Она будет подготовлена ведомством по делам миграции и беженцев.

42-летний тунисец живет в Бохуме с 2005 года, у него есть жена и дети. Еще в апреле министерство внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии признало его «подозрительным элементом» вследствие террористического прошлого. Последний раз Верховный административный суд Мюнстера в апреле 2017 запретил высылать Сами А. в Тунис, так как там ему угрожали пытки и бесчеловечное, унижающее достоинство отношение.

Следует напомнить, с 15 мая 2018 года в Германия началась реорганизация полицейского права: согласно «новому полицейскому порядку», полиция сможет превентивно задержать любого подозрительного человека, заключить под стражу или выслать из страны.