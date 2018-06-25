Киев, 25 июня, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Украина находится под внешним управлением США и МВФ и по их указке уничтожает свою промышленность, заявил 25 июня депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала NewsOne.

ИА REGNUM Украина

«Именно по требованию этих институций украинские шахты убиваются, чтобы покупать американский уголь, юаровский уголь. Скажите честно, что страна находится под внешним управлением, и пока мы из него не выйдем, нет разницы, куда бегать с протянутой рукой. В Москву бегали, сейчас в Брюссель, в Вашингтон», — рассказал депутат.

Мосийчук также отметил, что ситуацию невозможно изменить до тех пор, пока Украина не избавится от внешнего управления.

Напомним, во время рассмотрения закона о национальной безопасности Украины руководитель парламентской фракции президентской партии Артур Герасимов заявлял, что каждый пункт этого закона согласован с «западными партнерами». Это стало поводом для язвительных комментариев украинских политологов относительно государственного суверенитета страны.

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