Перепутали с партизанами: Военные Филиппин расстреляли отряд полицейских
Манила, 25 июня, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Филиппинские военные убили шестерых полицейских и ранили ещё девять в ходе «неудачного инцидента» в провинции Самар, 25 июня передает агентство Associated Press.
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Филиппинские военные
По словам генерал-майора Рауля Фарнасио, военные в ходе спецоперации спутали отряд полицейских с партизанами-маоистами. В настоящий момент происшествие расследуется.
Война повстанцев-маоистов с правительством Филиппин продолжается с 1969 года и унесла более 40 тыс. жизней.
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