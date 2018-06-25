Манила, 25 июня, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Филиппинские военные убили шестерых полицейских и ранили ещё девять в ходе «неудачного инцидента» в провинции Самар, 25 июня передает агентство Associated Press.

DVIDSHUB Филиппинские военные

По словам генерал-майора Рауля Фарнасио, военные в ходе спецоперации спутали отряд полицейских с партизанами-маоистами. В настоящий момент происшествие расследуется.

Война повстанцев-маоистов с правительством Филиппин продолжается с 1969 года и унесла более 40 тыс. жизней.

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