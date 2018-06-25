Атырау, Казахстан, 25 июня, 2018, 19:55 — ИА Регнум. На казахстанском нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области произошел выброс газа в атмосферу. Информацию об этом подтвердили в компании «Тенгизшевройл», сообщает 25 июня агентство «Казинформ».

(сс) Tama66 Датчик давления

Авария произошла 23 июня в результате технического сбоя. Неоперативный персонал был эвакуирован, но через некоторое время вернулся на свои рабочие места. Пострадавших в результате инцидента нет. Об объемах выброшенного в атмосферу газа не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на Новочасельском нефтегазоконденсатном месторождении из разведочной скважины произошел выброс газа в атмосферу. В результате аварии никто не пострадал.