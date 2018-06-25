Самара, 25 июня, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Сказка кончилась? Сборная России больше не обыгрывает всех на чемпионате мира? Но ведь сказки-то и не было. В первых двух матчах группы А мы обыграли две слабые сборные — Саудовской Аравии и Египта. И вот пришло время сыграть с сильным соперником — вязким Уругваем. Мы проиграли.

Дарья Драй ИА REGNUM Волк Забивака

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики сборной России в Петербурге в фан-зоне

На матч Россия вышла без своих лидеров: Александра Головина и Марио Фернандеса. Первого главный тренер сборной Станислав Черчесов оставил на скамье запасных из-за полученной ранее жёлтой карточки, второго, похоже решил поберечь. Также в команде не оказалось крайнего защитника Юрия Жиркова, отлично сыгравшего в прошлом матче с Египтом. Тогда, как сообщало ИА REGNUM, наша сборная выиграла 3 — 1.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики сборной России в Петербурге в фан-зоне

С Уругваем же всё решилось уже в первом тайме. Сначала Юрий Газинский, спасая положение, сбил Эдинсона Каавани, входившего в штрафную россиян. И Луис Суарес бильярдным ударом реализовал штрафной. А после Диего Лашальт, заменивший в составе Уругвая Хосе Марию Хименеса, подобрав отскок, пробил по воротам Игоря Акинфеева. Рикошет от Дениса Черышева — и мяч в воротах.

Дарья Драй ИА REGNUM Надежда в успех

На 37-й же минуте судья удалил с поля российского защитника Игоря Смольникова. Тот получил вторую жёлтую карточку. Черчесов выпустил на поле оберегаемого им Марио Фернандеса, заменив Дениса Черышева. Странное решение. Как и стартовый состав, выставленный Черчесовым. Во втором тайме Эдинсон Кавани забил третий гол.

Дарья Драй ИА REGNUM Печальные болельщицы

Теперь всё зависит от матчей в группе B. Как сообщало ИА REGNUM, там сегодня в 21.00 встретятся сборные Испании и Марокко, а также сборные Португалии и Ирана. В одной восьмой финала Россия сыграет либо с Испанией, либо с Португалией.

Дарья Драй ИА REGNUM Конец игры

Ничего страшного в матче с Уругваем не произошло. Мы просто впервые на этом чемпионате мира сыграли с сильной сборной и продемонстрировали свой реальный уровень. Так бывает.