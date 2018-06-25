Санкт-Петербург, 25 июня, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Посещаемость петербургских кафе и ресторанов значительно возросла в дни проведения чемпионата мира по футболу. Об этом 25 июня сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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По словам Полтавченко, ЧМ-2018 уже «приносит определённые экономические дивиденды».

«Посещаемость наших объектов общепита возросла на 40%. Они пользуются у гостей большой популярностью. А это, естественно, дополнительные доходы в казну», — сказал губернатор Северной столицы.

Как отметил Дмитрий Медведев, в связи с ЧМ-2018 Санкт-Петербург «сейчас находится, что называется, на особом положении».

«Огромное количество болельщиков — и наших, и иностранных. Это не самая простая задача для города. Надеюсь, что всё будет в порядке», — сказал премьер.

Напомним, Петербург в первые дни мундиаля уже посетили более 150 тыс. туристов. По итогам ЧМ-2018 ожидается 700 тыс. гостей.