Астана, 25 июня, 2018, 19:12 — ИА Регнум. В Казахстане с 1 июня 2018 года вводится новая система выплаты пенсией, которая учитывает трудовой страж пенсионеров, сообщает 25 июня издание Zakon. kz со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты населения республики Светлану Жакупову.

Казахстан

По её словам, базовая пенсия составит 56% от прожиточного минимума или 15 274 тенге (2 832 рубля). Данный уровень пенсий установлен для пенсионеров с трудовым стажем до 10 лет включительно.

За каждый дополнительный год будет начисляться по 2% от прожиточного минимума. Таким образом, если трудовой стаж пенсионера 22 года, то размер пенсии составит 28 284 тенге (5 244 рубля). Это максимальный размер базовой пенсии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Жакупова заявила, что пенсию в размере прожиточного минимума в Казахстане будут получать 984,4 тыс. пенсионеров (46%). В настоящее время все пенсионеры получают 15 274 тенге (2 832 рубля).