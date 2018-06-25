Самара, 25 июня, 2018, 18:52 — ИА Регнум. 25 июня на стадионе «Самара Арена» был разыгран матч 3-го тура группы A в рамках Чемпионата Мира 2018 между национальными сборными Россия и Уругвай. Противостояние завершилось уверенной победой латиноамериканской сборной со счётом 3:0.

Fifa.com Матч Россия — Уругвай

На 10-й минуте матча форвард «Барселоны» Луис Суарес открыл счёт ударом со штрафного в левый нижний угол — 0:1. Через 13 минут Денис Черышев срезал мяч в свои ворота после удара Лаксальта из-за пределов штрафной площади — 0:2. В конце матча Кавани добил мяч в пустые ворота — 3:0.

Статистика матча (Россия/Уругвай)

Удары 8/2

Удары в створ 4/1

Владение 56%/44%

Фолы 16/16

Набрав 9 очков, Уругвая вышел их группы с первого места. Россия с 6-ю очками попадает в плей-офф турнира со второго места.

Составы на матч:

Россия: Акинфеев, Кутепов, Смольников, Игнашевич, Кудряшов, Газинский, Зобнин, Черышев, Миранчук, Самедов, Дзюба.

Уругвай: Муслера, Годин, Лаксальт, Коатес, Касерес, Бентанкур, Нандес, Торрейра, Весино, Суарес, Кавани.

Главный арбитр матча: Маланг Дьедиу.

Предупреждения: Газинский — 9, Смольников — 27, Бентанкур — 59.

Удаления: Смольников — 36.

Голы: Суарес 10 — 0:1, Черышев (авг) 23 — 0:2, Кавани 90 — 3:0.