Рим, 25 июня, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Суточная забастовка итальянских автозаправочных станций, чье начало было запланировано на вечер понедельника, 25 июня, отменена, сообщает Rainews со ссылкой на свои источники в отрасли.

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Представители трех профильных объединений провели в понедельник встречу с вице-премьером и главой министерства экономического развития Луиджи Ди Майо. Вероятно, вице-премьер дал им те обещания, которых они ждали.

Повод для забастовки дало еще прошлое правительство Италии, утвердившее бюджет на 2018 год, согласно которому с 1 июля автозаправочные станции обязаны ввести электронные товарные чеки. Представители отрасли говорят, что технически и финансово не готовы к этому нововведению.

По предварительной информации, введение электронных товарных чеков перенесено на 2019 год.