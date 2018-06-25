Волгоград, 25 июня, 2018, 18:29 — ИА Регнум. В Волгограде проходит матч сборных Саудовской Аравии и Египта. После скучного первого тайма, как сообщало ИА REGNUM, счёт 1:1. Матч показывает, насколько слабы две сборные.

Алексей Банников ИА REGNUM Болельщики из Египта

Главный тренер египтян Эктор Купер поставил на матч со сборной Саудовской Аравии 45-летнего вратаря Эссама Эль-Хадари. Как сообщало ИА REGNUM, тот стал самым возрастным игроком в истории финальных стадий чемпионатов мира. До этого рекорд принадлежал колумбийцу Фариду Мондрагону, тоже вратарю (он принимал участие в играх в возрасте 43 лет).

Но Эль-Хадари не только побил возрастной рекорд. Он в блестящем стиле смог отразить пенальти! В 45 лет на чемпионате мира отразить пенальти — вы верили в это? Теперь поверьте! Совершенно невероятное достижение в скучнейшем матче.

Во второй игре группы А, как сообщало ИА REGNUM, встречаются сборные России и Уругвая. Наша команда уступает 0:2.