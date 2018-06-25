Тамбов, 25 июня, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) изменило прогноз по кредитному рейтингу Тамбовской области со «стабильного» до «позитивного», подтвердив рейтинг области и облигаций области на уровне ВВВ+(RU). Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении пресс-службы и информации.

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«Такое изменение обусловлено улучшением графика погашения долга. Поддержку кредитному рейтингу области оказывают стабильные показатели бюджетной дисциплины и достаточная ликвидность бюджета. Аграрная специфика региональной экономики сдерживает темпы роста доходной части бюджета, что оказывает давление на кредитный рейтинг области», — говорится в пресс-релизе АКРА.

Эксперты отмечают снижение рисков, связанных с рефинансированием банковских кредитов, при умеренном росте долговой нагрузки. Досрочное погашение части банковских кредитов за счет выпуска облигаций и реструктуризация бюджетных кредитов существенно улучшили график погашения долга, сместив пиковые объемы погашения (45%) с 2018 года на 2021−2022 годы. АКРА ожидает умеренного роста объема долга области (до 17 млрд руб.) при сохраняющейся практике досрочного рефинансирования портфеля банковских займов.

«Позитивный» уровень рейтинга объясняется также стабильными показателями бюджетной дисциплины при высокой доле капитальных расходов. Эксперты отмечают, что обязательные расходы бюджета, составлявшие в среднем 61% в 2014—2017 годах, не создают негативного давления на операционный баланс региона, однако постепенно возрастают. Налоговые поступления в бюджет области признаются хорошо диверсифицированными с точки зрения отдельных налогоплательщиков. Хотя эксперты отмечают риски, связанные с концентрацией налоговой базы в смежных отраслях — сельском хозяйстве и сельскохозяйственной переработке.

Дальнейший рост поступлений, по мнению АКРА, будет коррелировать с динамикой заработных плат и увеличением глубины переработки сельскохозяйственной продукции.