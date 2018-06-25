Санкт-Петербург, 25 июня, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Судно связи «Иван Хурс» (проект 18 280), построенное в Санкт-Петербурге, принято в состав Военно-морского флота России. Сегодня, 25 июня, на судне был поднят Андреевский флаг, сообщила пресс-служба «Северной верфи». «Иван Хурс» будет нести службу на Черноморском флоте.

ПАО «Северная верфь» Судно связи «Иван Хурс»

Первое судно связи проекта 18 280 «Юрий Иванов» было передано ВМФ России в 2014 году. Проект судна разработан в ЦКБ «Айсберг».

"Более девятисот отечественных компаний участвовали в судостроительной кооперации и изготовили для судна связи «Иван Хурс» различные системы и оборудование. Технический срок службы корабля рассчитан на 25 лет», — отметили на «Северной верфи».

Гендиректор предприятия Игорь Пономарев сообщил, что заводские ходовые и испытания судна «Иван Хурс» показали его отличные мореходные качества и высокую эффективность специальных комплексов военного судна.

Закладка судна «Иван Хурс» состоялась 14 ноября 2013 года, спуск на воду — 16 мая 2017 года. Водоизмещение судна — 4 000 тонн, дальность плавания 8 000 морских миль. Длина судна 95 метров, ширина 16 метров, скорость 16 узлов, экипаж 131 человек.

Вице-адмирал Иван Кузьмич Хурс, в честь которого названо судно, возглавлял разведку ВМФ с 1979 по 1987 год.