Тамбов, 25 июня, 2018, 18:15 — ИА Регнум. В 2018 году Тамбовская область планирует направить на поддержку некоммерческих организаций дополнительно 2,2 млн рублей. Всего в 2018 году на эти цели предусмотрено 20,6 млн рублей — это в 1,5 раза больше, чем было в 2017 году. Финансовую поддержку организации могут получить в виде субсидий, участвуя в конкурсах проектов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации по итогам заседания координационного совета при главе администрации.

Дом престарелых

На заседании, которое состоялось 25 июня, были подведены итоги работы социально ориентированных некоммерческих организаций, использующих бюджетные средства. В 2017 году на территории региона действовало 612 различных НКО, за год их количество увеличилось до 640. Наибольшее количество организаций некоммерческого сектора зарегистрировано в Тамбове, Мичуринске, Моршанске, Тамбовском, Жердевском, Мичуринском, Инжавинском, Сосновском, Знаменском и Моршанском районах.

В прошлом году в Тамбовской области заключено 40 договоров на безвозмездное пользование муниципальным имуществом некоммерческими организациями. Так, в Уметском районе три года назад некоммерческой организации «Тихая гавань» было предоставлено в аренду заброшенное здание больницы. Сейчас здесь расположен пансионат для престарелых, где на обслуживании находятся 25 человек. Ежемесячная оплата составляет до 15 тыс. рублей в месяц. С переходом на новую систему субсидирования плата с граждан будет взиматься на уровне государственных стационаров в сумме примерно 10 тыс. рублей, то есть получателями услуг могут стать люди со средним достатком.

Повышенные обязательства региона в реализации «пилотного проекта» подтвердил глава администрации области Александр Никитин, заявив об увеличении в 1,5 раза объема бюджетных средств, доведенных НКО в социальной сфере в 2018 году. В ближайшее время все органы власти региона пересмотрят запланированный к передаче НКО объем бюджетных средств в сторону увеличения. Общая сумма дополнительных субсидий в рамках подпрограмм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, запланированная на 2018 год, составляет 2,2 млн рублей. Финансовую поддержку организации могут получить в виде субсидий, участвуя в конкурсах проектов.

Члены координационного совета также утвердили перечень «пилотных» муниципальных образований, на базе которых будут отработаны инновационные методики расширение спроса на услуги в социальной сфере, предоставляемые негосударственными организациями. Это города Тамбов, Котовск и Мичуринск.

«Перед нами стоит серьезная задача по передаче социальных услуг общественным и некоммерческим организациям, — отметила заместитель главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева. — Область готова помогать тем, кто проявляет инициативу. И главная цель такого партнерства — улучшение уровня жизни тамбовчан».

Напомним, что доступ социально ориентированных НКО к бюджетным средствам предусмотрен указом президента Владимира Путина с 2017 года. Таким образом, полномочия в самых разных сферах деятельности будут постепенно передаваться от государственных органов в некоммерческий сектор. Направления работы НКО охватывают различные отрасли — от организации стационарного и надомного обслуживания льготников до проведения театральных фестивалей и оказания дополнительных образовательных услуг.