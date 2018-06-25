Москва, 25 июня, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Рост цен на топливо стал одной из острейших тем последних недель, став причиной заметного беспокойства со стороны россиян. Об этом свидетельствует как активность обсуждения проблемы, так и, в частности, мнение экспертов, считающих эту тенденцию очень опасной, причем не только в экономическом плане.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензиновая лихорадка в России

Зависит ли отношение к данной проблеме от наличия у гражданина автомобиля? Ведь есть мнение, что пострадают от роста далеко не одни автомобилисты, — согласны ли с этим вы? И если да, то каким именно образом рост цен на топливо скажется на всех россиянах, независимо от наличия у них личного транспорта? ИА REGNUM предлагает вам принять участие в оценке ситуации и поделиться своей точкой зрения.

Со стороны правительства уже звучали заявления о необходимости стабилизовать цены, — как вы считаете, смогут ли власти справиться с этой задачей? Чем или кем вообще должны определяться цены на топливо — исключительно ли свободным рынком или имело бы смысл существование специальной налоговой политики, позволяющей государству не допускать скачка цен? И в чём видится главная причина того, что сейчас этот скачок всё-таки произошел?

Опрос ИА REGNUM позволит вам не только донести собственную позицию и внести вклад в оценку происходящего, но и узнать социальный портрет своего единомышленника.