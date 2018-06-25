Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 июня, 2018, 17:52 — ИА Регнум. В жилом квартале Переславля неподалеку от ул. Маловский сад вот уже 6 лет раскрыт исторический некрополь, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Администрация обещает закопать человеческие кости «при условии достаточного финансирования».

Останки на месте котлована

Жители Переславля-Залесского Ярославской области возмущены ответом, полученным из администрации на запрос Александры Андреевой. Он был подан на имя губернатора Д.Ю.Миронова через интернет-приемную на сайте губернатора по поводу раскрытого некрополя (предположительно 17 века).

В районе улицы Маловский сад в 2012 году при рытье котлована под строительство жилого дома обнаружились фрагменты человеческих костей, остатки надгробий, фундаменты строений, керамика. Фирма-застройщик, арендовавшая этот участок, после страшной находки прекратила работы и исчезла. Котлован уже 6 лет стоит открытым, на поверхности земли лежат человеческие останки, смешиваясь с мусором, бесконтрольно сбрасываемым в котлован жильцами окрестных домов. При изучении исторических источников членами ВООПИиК выяснилось, что захоронения древние, скорее всего относятся к сельцу Отцы Святые, располагавшемуся в этом месте, запустевшему в период Смутного времени 1609−1613 годах, когда много местных жителей было убито поляками. Гораздо позднее здесь располагалась усадьба местного предводителя дворянства Феодосия Петровича Малово, откуда и нынешнее название улицы — Маловский сад.

Однако застройщик, в 2012 году начавший работы, не проводил необходимые археологические исследования в нарушение законодательства. В итоге котлован с человеческими останками уже 6 лет раскрыт, местные жители то и дело натыкаются на человеческие кости. Александра Андреева, член ВООПИиК, обратилась в приемную губернатора Дмитрия Миронова с требованием доисследовать территорию археологическими методами, перезахоронить найденные останки и рекультивировать раскрытый некрополь у Маловского сада. В итоге перенаправления обращения в администрацию Переславля-Залесского она получила ответ за подписью заместителя главы администрации В.Ю. Леженко о том, что котлованы будут засыпаны при «условии достаточного финансирования».

Между тем засыпка котлованов вряд ли станет решением проблемы. Необходимо проведение историко-культурной экспертизы земельного участка, на котором расположены котлованы, и дальнейших действий по результатам этой экспертизы в соответствии с действующим законодательством РФ.