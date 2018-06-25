Ташкент, 25 июня, 2018, 18:00 — ИА Регнум. После присвоения древнему городу Казахстана Туркестану статуса областного центра стоимость на землю и квартиры в городе увеличилась более чем в два раза, передаёт 25 июня телеканал TVK.

Василий Верещагин. У дверей мечети. 1873

Некоторые земельные участки, которые еще несколько месяцев назад оставались бесхозными подорожали на 1 млн тенге (185,4 тыс. рублей). Перекупщики стали активно скупать недвижимость после подписания президентом республики Нурсултаном Назарбаевым указа о присвоении Туркестану статуса областного центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня Назарбаев подписал указ о переименовании Южно-Казахстанской области в Туркестанскую. Бывший региональный центр — Чимкент стал городом республиканского значения.