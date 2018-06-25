Ереван, 25 июня, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Полиция Армении сообщила о задержании 25 июня брата третьего президента Армении Сержа Саргсяна — Александра Саргсяна (Сашик Саргсян). Согласно сообщению, он задержан по подозрению в ношении незаконного оружия.

Yelaket.am Александр Саргсян

Сегодня же был задержан бывший первый заместитель Государственной службы охраны при СНБ республики, генерал-майор Вачаган Казарян. Он более известен, как «водитель Вачо» при экс-президенте и считается одним из наиболее приближенных к нему лиц. Последние несколько дней Служба нацбезопасности проводила обыски, на принадлежащих семье Казаряна объектах и квартире, в ходе которых были обнаружены незадекларированные $1,1 млн и 230,5 тысячи евро.