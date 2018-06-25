Орел, 25 июня, 2018, 17:46 — ИА Регнум. 1300 голов птицы уничтожили в Орловской области. Об этом 25 июня сообщила ливенская газета «Уездный город».

Франциско Гойя. Мертвые птицы. 1810-1812

По информации издания, очаг птичьего гриппа обнаружен в переулке Парковом (Рабочий посёлок) — на частном подворье. Семья занималась содержанием и продажей птицы: цыплят и молодняк закупали, а затем перепродавали в Ливнах и в других городах. Вирус птичьего гриппа был обнаружен ветеринарными врачами в смывах птичника. В итоге было решено уничтожить 1300 птиц.

«Сейчас наша задача — не допустить распространения заболевания в Ливенском районе. В эпизоотической зоне проведена дезинфекция, в пятикилометровой зоне от очага ливенские ветврачи проводят подворные обходы, следят за состояние птицы», — цитирует издание главного ветврача района Сергея Аверкиева.

Отметим, что ранее вирус птичьего гриппа был выявлен в Курской и в Пензенской областях. Так, сегодня, 25 июня, управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило об изъятии 200 кг мясного фарша (индейки), произведенного на предприятии в Пензенской области. В пробах, отобранных специалистами, обнаружен генетический материал (РНК) вируса гриппа птиц (Н5).

Добавим, на территории региона введен карантин в связи с птичьим гриппом.