Нью-Йорк, США, 25 июня, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Американский фондовый рынок боится начала торговой войны с Китаем из-за планов Белого дома ввести новые ограничения против иностранных компаний, 25 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

С начала торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 255,62 пунктов (1,04%), до 24 325,27 пунктов, индекс S&P 500 снизился на 24,51 пункта (0,89%), до 2730,37 пунктов, индекс Nasdaq Composite просел на 98,58 пунктов (1,28%), до 7594,23 пунктов.

К падению рынка привела информация о планируемых Белым домом ограничениях на китайские инвестиций в США и запретах на экспорт технологий в Китай. Наибольшее падение показали акции производителей высокотехнологичной продукции.

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