Калуга, 25 июня, 2018, 17:41 — ИА Регнум. В Калуге 25 июня состоялось выездное заседание межкомитетской рабочей группы Совета Федерации по разработке проекта федерального закона, устанавливающего правовые основы регулирования отношений в области производства и оборота пищевой продукции для детского питания. Его провёл председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, в работе совещания приняли участие спикер калужского областного парламента Виктор Бабурин, члены Совета Федерации Алексей Александров и Ирина Гехт, представители федеральных и региональных министерств и ведомств, а также администраций ряда регионов ЦФО, депутаты калужского областного парламента, эксперты.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области. На заседании

Участники совещания обсудили подготовленный рабочей группой законопроект, высказали ряд предложений и дополнений. Открывая обсуждение, глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин заявил:

«Очень важно, что в эту деятельность включились органы власти многих регионов, общественные организации и экспертное научное сообщество. Для нас это приоритет — ведь речь идёт о детях, а дети — это наше будущее и будущее нашей страны. Принятие такого закона станет важным шагом в реализации задач десятилетия детства в части сохранения и умножения здоровья подрастающих поколений».

Михаил Щетинин отметил, что детское население страны составляет 29,5 млн человек. Потребность в продуктах питания для детей по стране в год составляет около 7 млн тонн. Это позволяет говорить о формировании отдельной отрасли пищевой промышленности. Также сенатор подчеркнул, что ещё в 2017 году при Законодательном собрании Калужской области была создана рабочая группа по подготовке изменений в законодательстве в части улучшения организации и качества питания школьников. Он выразил уверенность, что результаты её деятельности будут востребованы при дальнейшей проработке законопроекта.

Концепцию подготовленного законопроекта обозначила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Ирина Федина.

«Это абсолютно новый документ, — отметил Федина. — За его основу были взяты как те наработки, которые обсуждались на площадке рабочей группы, так и те, которые были направлены из разных регионов. Внесли свой вклад и отраслевые эксперты».

По её словам, основные цели законопроекта — обеспечение детей полноценным и безопасным питанием, защита прав и интересов детей на безопасное и качественное питание, формирование условий для развития форм организации детского питания. Отдельная статья посвящена нормированию питания. Кроме того, вводятся механизмы мониторинга детского питания, основную роль в котором занимает институт общественного контроля. Прописаны и нормы, которые касаются поддержки производителей детского питания.

По данной теме также выступил министр образования Калужской области Александр Аникеев. Он отметил, что необходимо законодательно зафиксировать госгарантии каждому ребенку на получение бесплатного полезного питания. Относительно качества он обозначил проблему реализации на практике 44-го федерального закона.

«Любые торги — это конкуренция. В итоге мы сталкиваемся с тем, что происходит снижение начальной цены в два — два с половиной раза. Это опасно для питания детей», — подчеркнул Александр Аникеев.

В своём выступлении председатель регионального Законодательного собрания Виктор Бабурин отметил особую актуальности обсуждаемого вопроса.

«Конечно, есть масса примеров, в том числе и в нашей области, когда питание организовано на высочайшем уровне, когда меню в столовой и разнообразное, и вкусное, и полезное. Но проблемных вопросов остается много и для их решения, безусловно, нужно совершенствовать законодательные механизмы регулирования данной сферы. Мы искренне признательны вам, что этот вопрос активно обсуждается на уровне Совета Федерации, что подготовлен соответствующий законопроект», — заявил Виктор Бабурин.

Конкретные предложения от рабочей группы Законодательного собрания Калужской области обозначила её руководитель Оксана Черкасова. Также она предложила обеспечить возможность предоставления приоритета при организации закупок местным товаропроизводителям.

«Ещё одно предложение — создание конкурсных преимуществ для поставщиков школьного питания, инвестирующих средства в строительство объектов по производству школьного питания по схеме государственно-частного партнерства», — добавила Оксана Черкасова.

В пользу инициативы высказалась член Совета Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

«Мы услышали опыт, который есть и те предложения, которые я поддерживаю», — заявила она.

Подводя итоги совещания, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин заявил, что все озвученные предложения будут внимательно проанализированы.

«Мы будем оттачивать законопроект. Мы все предложения посмотрим и отработаем, и, если не будет юридических противоречий, отразим в документе. Предложения же калужан созвучны тому, что уже записано в законопроекте», — подчеркнул сенатор.

Председатель Заксобрания области Виктор Бабурин подытожил:

«Проводя заседание у нас, в Калужской области, мы дали конкретные предложения, поставили конкретные проблемы. Наших выступающих процитировали специалисты. Со многим согласились. Я думаю, какие-то наши позиции будут отражены. Ссылаясь на наш опыт, они уже ввели статью об общественном контроле».

Напомним, в здании обладминистрации была развернута выставка калужских производителей детского питания и пищевой продукции. Её посетили глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, губернатор области Анатолий Артамонов, участники заседания.