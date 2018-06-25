Махачкала, 25 июня, 2018, 17:40 — ИА Регнум. При строительстве жилья для молодых семей в Дагестане было похищено более 133 млн рублей бюджетных средств. Еще 11 млн рублей украли из личных средств у участников этой программы.

Бухгалтерия

В хищении обвиняют преступную группу, в которую входили, как сообщили ИА REGNUM 25 июня в Генеральной прокуратуре РФ, директор государственного учреждения «Дирекция молодежных жилищно-строительных программ» и главный бухгалтер дирекции, а также бухгалтер-кассир.

Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Подозреваемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, поэтому уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство. В настоящее время оно направлено в суд, где уже проходит рассмотрение дела в отношении главного бухгалтера дирекции.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего директора учреждения все еще продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года был утвержден обвинительный приговор по уголовному делу в отношении главного бухгалтера государственного бюджетного учреждения «Дирекция молодежных жилищно-строительных программ». Женщину обвиняют в хищении 119 млн рублей, выделенных для обеспечения жильем молодых семей Дагестана.