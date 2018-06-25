Ташкент, 25 июня, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии» предложила туроператорам и туристам воспользоваться услугой вертолетных прогулок, сообщили 25 июня в пресс-службе авиакомпании.

(сс) nuno lopes В небе

Прогулки по достопримечательностям Узбекистана предлагается совершить на вертолёте Ми-8МТВ-1. В авиакомпании обещают доставить туристов в места, которые не доступны для наземного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана уделяют большое внимание развитию туризма. 5 июня правительство республики выпустило постановление, направленное на ужесточение требований к туристическим операторам в части предоставления дополнительных услуг для клиентов.