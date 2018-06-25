Москва, 25 июня, 2018, 17:34 — ИА Регнум. На Сокольнической линии Московского метрополитена незначительно увеличенные интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба столичного метрополитена на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

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Какой именно инцидент произошел с пассажиром и на какой станции не уточняется. Подчеркивается, что увеличение интервала между поездами незначительное.

В то же время в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, что на станции «Комсомольская» Сокольнической линии человек упал на пути. По сообщениям очевидцев, человека уже подняли и поезда продолжили движение.

Напомним, накануне инцидент с пассажиром произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метро. Движение поездов было временно остановлено.