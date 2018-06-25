Самара, 25 июня, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Уругвай удваивает преимущество в матче со сборной России. После долгой осады ворот Игоря Акинфеева по его воротам пробил впервые появившийся на чемпионате мира Диего Лашальт.

Дарья Драй ИА REGNUM Russia

Денис Черышев постарался заблокировать удар, но рикошетом от него мяч закатился в ворота Акинфеева. Где были наши опорные полузащитники? Похоже, в матче с Уругваем — сильным соперником — мы видим настоящую сборную России.