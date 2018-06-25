Волгоград, 25 июня, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Мохамед Салах забил первый гол в матче сборных Сайдовской Аравии и Египта в третьем туре группового этапа чемпионата мира, сообщает ИА REGNUM. Матч проходит 25 июня на «Волгоград-Арене».

Андрей Пронин ИА REGNUM Египетский болельщик

Мохамед Салах получил длинную передачу, перебросил через вратаря соперника, выбежавшего из ворот, и пробил в створ.

Добавим, это второй гол Салаха на этом чемпионате — первый был забит с пенальти в матче со сборной России.