Калуга, 25 июня, 2018, 17:44 — ИА Регнум. В калужском Обнинске 25 июня стартовал традиционный форум «Города и ядерные технологии», предваряющий День мирного использования ядерной энергии, который отметят в регионе 26 июня. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия, в рамках форума обсудят вопросы профильного образования и сохранения климата в условиях использования ядерных технологий, а также проведут расширенное заседание методического совета Музея мировой атомной энергетики с участием экспертов из Москвы, Калуги и Обнинска, представителей регионального правительства, научной общественности, депутатов горсобрания, ветеранов и молодёжи.

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В Доме учёных Обнинска также пройдёт расширенное заседание научно-технического совета, посвященное Дню мирного использования атомной энергии. Данная памятная дата связана с пуском в 1954 году первой в мире АЭС — беспрецедентным событием науки и истории. Так, 26 июня 1954 года была открыта задвижка подачи пара на турбогенератор и он начал вырабатывать электрический ток. АЭС использовалась, прежде всего, в исследовательских целях. Кроме того, здесь проходили стажировку моряки из экипажей первых подводных лодок. Впоследствии здесь стажировались сотрудники многих вновь сооружаемых атомных станций из СССР, Китая, ГДР и других стран. Первенец мирного атома уже отслужил свой срок: 29 апреля 2002 года реактор был остановлен. Сейчас на станции отрабатываются технологии вывода из эксплуатации реакторов первого поколения. В наши дни большинство научных направлений, связанных с созданием ядерно-энергетических установок при участии учёных из Обнинска, получили мировое признание.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе Обнинского института атомной энергетики — филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» состоялось открытие дискуссионной площадки «Точка кипения». Формат мероприятия разработан федеральным Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и позволяет представителям сферы образования, науки, бизнеса, государственной службы, общественных и профессиональных объединений проводить совместные мероприятия по разработке новых моделей регионального развития. Организаторы рассчитывают, что «Точка кипения — Обнинск» станет пространством для создания и тиражирования лучших практик взаимодействия городов области и развития технологических и научных талантов.