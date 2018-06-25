Кустанай, Казахстан, 25 июня, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Бывший аким (глава) Кустаная Ахмедбек Ахметжанов переведен из учреждения уголовно-исправительной системы (УИС) в Восточно-Казахстанской области в колонию-поселение в Кустанайской области, сообщает 25 июня агентство «Казинформ» со ссылкой на областной департамент УИС.

Сергей Наруков Кустанай. Набережная реки Тобол

Перевод бывшего мэра состоялся 18 июня. В ведомстве пояснили, что если у Ахметжанова в течение трех месяцев будет положительное поведение, то ему будет присвоена первая степень поведения, что позволит заключенному уходить на выходные домой.

Напомним, 8 сентября 2015 года Ахметжанов был уволен с должности акима Кустаная. Ему было предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В апреле 2016 года бывший мэр был приговорен к 13 годам лишения свободы. Позднее верховный суд более чем в два раза уменьшил срок заключения.