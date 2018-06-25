Вильнюс, 25 июня, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Сенат Музыкальной и театральной академии Литвы окончательно утвердил вывод о неэтичном поведении своего сотрудника режиссёра Йонаса Вайткуса, который также занимает пост худрука Русского драмтеатра Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 июня.

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В академии всё время проверки работал телефон доверия, по которому как действующие студенты, так и выпускники могли сообщить о неподобающем поведении Вайткуса. Сообщается, что жалобы от бывших студентов получены.

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Напомним, что сразу несколько девушек — как анонимно, так и публично — ранее пожаловались на грубые приставания режиссёра и склонение к действиям сексуального характера. Сам Вайткус все эти обвинения назвал «заговором российских спецслужб», которые якобы организовали против него кампанию по дискредитации за его публичную позицию по отношению к российским властям. После этого заявления подробностей о неподобающем поведении Вайткуса, врочем, появилось ещё больше.

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