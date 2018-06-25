Астана, 25 июня, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Руководство казахстанского завода по производству нефтегазового оборудования АО «Мунаймаш» приняло план развития на 2018−2021 годы, в рамках которого планируется модернизировать мощности предприятия, сообщили 25 июня в пресс-службе министерства оборонной и аэрокосмической промышленности республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В рамках плана развития планируется приобрести оборудование на 69 млн тенге (12,8 млн рублей). В настоящее время завод уже освоил производство нового продукта — пакера механического. До 2021 года планируется произвести 1 тыс. единиц нового изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане действуют три нефтеперерабатывающих завода. В марте 2018 года завершилась модернизация Атырауского НПЗ. Благодаря реконструкции объем производства увеличился с 1900 до 4500 тонн бензина в месяц.

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