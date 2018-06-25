Берлин, 25 июня, 2018, 18:37 — ИА Регнум. В Германии число людей с ограниченными возможностями возрастает. Каждый десятый человек в Германии является инвалидом. Предполагается, что число людей с ограниченными возможностями будет расти, в связи с демографическим старением населения. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает немецкое информационное агентство DPA.

К 2015 году в Германии насчитывали 7,6 млн. инвалидов. Около половины из 7,6 млн. имели высшую степень инвалидности и были старше 65 лет. Около 3,3 млн. — люди трудоспособного возраста, 1,52 млн. — это молодые люди и дети до 15 лет.

В целом к концу 2017 года в Германии проживало около 7,8 млн. людей с различной степенью инвалидности. Это на 2,6% больше чем в 2015 году.

В 88% случаев — инвалидность была вызвана заболеванием.

59% инвалидностей — носят физический характер.

13% — составляют умственные или психические расстройства

9% случаев — это церебральные нарушения.

Ведомство по вопросам социальной помощи заявляет:

23% из всех людей с ограниченными возможностями — имеют высшую степень инвалидности.

33% из всех людей с ограниченными способностями — нуждаются в уходе частично.

В Германии градус инвалидности определяется в процентах. От 50-процентной инвалидности человек получает дополнительную социальную защиту.